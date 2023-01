Amazon kauft komplette Tomb Raider-IP für 600 Millionen Dollar

Erst vor gut einem Jahr hatte Crystal Dynamics die vollständige Kontrolle über das Tomb Raider-Franchise übernommen, nachdem das Studio selbst durch die Embracer Group aufgekauft wurde. Inzwischen soll Amazon die vollständige IP für satte 600 Millionen US-Dollar aufgekauft haben.

Dass Amazon großes Interesse an Tomb Raider hat, zeigt sich unter anderem an den Plänen zur geplanten TV-Serie. Mittlerweile möchte man die Marke groß raus bringen und hat dazu die vollständigen Rechte für diese stolze Summe übernommen, die doppelt so hoch ausfällt, als das was Square Enix damals für sämtlichen Marken und Studios zusammen erhalten hat.

„Die Embracer Group hat gerade ihre Tomb Raider-Rechte für einen Deal an Amazon verkauft, den wir exklusiv als ein Gesamtpaket von rund 600 Millionen verraten können, was es zum zweitgrößten Kauf von Amazon nach dem Kauf der Fernsehrechte für The Lord of the Rings: The Rings of Power macht.“ Fellowship of Fans

Vorherigen Meldungen zufolge plant Amazon nicht nur eine TV-Serie, sondern möchte Tomb Raider im Stil des Marvel-Franchise aufziehen.

Die Idee umfasst demnach eine vernetzte Welt von Tomb Raider, in der Videospiele, die Fernsehserie und der nächste Film miteinander verbunden sind. Das neue Spiel entsteht derzeit zusammen mit Crystal Dynamics in Kooperation mit den Amazon Game Studios und wird voraussichtlich noch in diesem Jahr vorgestellt.

„Tomb Raider ist eine der beliebtesten IPs der Unterhaltungsgeschichte“, so Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. „Amazon Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Spielern Spiele höchster Qualität von den besten Entwicklern über alle möglichen Plattformen und Genres hinweg bereitzustellen, und wir fühlen uns geehrt, mit diesem geschichtsträchtigen Entwickler und Franchise zusammenzuarbeiten. Unser Team freut sich unglaublich darauf, mit dem talentierten und visionären Team von Crystal Dynamics zusammenzuarbeiten, um Spielern auf der ganzen Welt das nächste Kapitel der Lara Croft-Saga zu präsentieren.“

Offiziell bestätigt wurde die Meldung noch nicht durch Amazon, was vermutlich in Kürze passieren wird.