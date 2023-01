Tomb Raider Serien-Adaption bei Amazon in Arbeit

Bekannt ist nur, dass das Tomb Raider-Franchise wieder an einer Art Nullpunkt startet, nachdem die Trilogie unter Square Enix die Geschichte von der jungen Forscherin zur unerschrockenen Heldin zeigte. Von hier aus startet Lara Croft in alle möglichen Abenteuer auf der Welt.

Somit ist auch unklar, welchen Ansatz die Serie verfolgt, ob die jüngsten Spiele dabei eine Rolle spielen oder man einen komplett eigenen Ansatz verfolgt. Denkbar wäre, dass die TV-Serie mit dem neuen Spiel Hand in Hand geht, das später in diesem Jahr enthüllt werden soll.

Das verrät die Autorin Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve) gegenüber Hollywood Reporter , die in dem Fall das Script zur Serie schreiben wird. Ansonsten werden Ryan Andolina und Amanda Greenblatt neben Dmitri Johnson als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt sein. Vielmehr möchte man derzeit aber noch nicht preisgeben.

Neben God of War hat sich Amazon nun auch das Tomb Raider-Franchise gesichert, zu dem nicht nur ein neues Spiel gemeinsam mit Crystal Dynamics entsteht, auch eine Serienadaption ist in Planung.

