Tomb Raider startet in die Full-Production, Reveal noch dieses Jahr

Große Experimente wird man mit der Marke nicht riskieren wollen, die man so fortsetzen möchte, was sie jeher erfolgreich macht. Der Spieler schlüpft darin in die inzwischen selbstbewusste und vielschichtige Heldin Lara Croft, die Erkundung und kreative Wegfindung einsetzen muss, um knifflige Rätsel zu lösen und legendäre Schätze auf der gesamten Welt aufzutreiben.

Mit diesem rasanten Fortschritt ist man zuversichtlich, dass das Reveal noch in diesem Jahr stattfindet. Ziel ist ein narratives Singleplayer-Adventure, das die Geschichte von Lara Croft in der Tomb Raider-Serie fortsetzt.

