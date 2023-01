Marvel’s Avengers – Langfristiger Support endet schon nach 2 Jahren

„Wir wissen, dass dies enttäuschende Neuigkeiten sind, da jeder in unserer Community eine solche Verbindung zu diesen Charakteren und ihren Geschichten hat. Wir sind so, so dankbar, dass ihr mit uns auf dieses Abenteuer gekommen seid. Eure Begeisterung für Marvel’s Avengers – von seinen epischen Fotomodus-Aufnahmen über eure Diskussionen darüber, wer unsere nächsten Helden sein würden, bis hin zu eure Twitch-Streams – hat eine große Rolle dabei gespielt, dieses Spiel zum Leben zu erwecken. Wir hoffen, dass ihr Marvel’s Avengers weiterhin spielen und genießen werdet. Wir können euch nicht genug für eure Unterstützung danken und dafür, dass ihr Teil unseres super Teams seid.“

Am 31. März erscheint das finale Update für Marvel’s Avengers, wie man heute bekannt gibt. Die Live-Services werden schließlich am 30. September eingestellt, womit nur noch die Kampagne und die Multiplayer-Komponenten spielbar sind. Neue Inhalte wird es dann nicht mehr geben.

What do you think?