Monster Hunter Rise – Launch Trailer zum heutigen Release

Wenn Jäger nicht gerade die fünf weitläufigen Schauplätze wie die Heiligen Ruinen, den Flut-Wald oder die Sandebenen erkunden, können sie in neue Art von Quest, genannt „Randale“, die in Monster Hunter Rise eingeführt wurde, gegen Horden von riesigen Monstern kämpfen. In diesen Quests muss man mit den Bürgern des Dorfes Kamura zusammenarbeiten, um ihre Verteidigungsanlagen vorzubereiten und die Barrikaden der Festung vor den Wellen von eindringenden Monstern zu beschützen, einschließlich aller mächtigen Apex-Monster, die während der Belagerung eintreffen könnten. Neben dem neuen Spielmodus führt Monster Hunter Rise auch neue „Wechsel-Fähigkeiten“ für jede Waffe ein, wenn die Jäger im Spiel fortschreiten. Durch das Austauschen dieser neuen Fähigkeiten mit bestehenden Seidenbinder- oder regulären Angriffen können Spieler*innen neue Kombos und Strategien erstellen, die ihrem bevorzugten Spielstil entsprechen.

Seilkäfer hingegen ermöglichen es sich während der Jagd flink in alle Richtungen zu bewegen, und können mit jedem der 14 Waffentypen kombiniert werden, um einzigartige „Seidenbindungsangriffe“ zu erstellen. Werden Monster mit diesen neuen Angriffen geschädigt, werden sie anfällig für die neue Technik des „Wyvern-Reitens“, die es dem Spieler bzw. der Spielerin ermöglicht, vorübergehend die Kontrolle über ein Monster zu übernehmen, was zu spektakulären Kampfsequenzen während der Jagd führt.

Um die drohende Randale zu überwinden, müssen die Jäger von Kamura die neuen Palamute-Jagdbegleiter und die Seilkäfer-Mechanik nutzen, während sie sich in den für die Serie typischen actiongeladenen Kämpfen engagieren. Die Palamute-Begleiter „Canyne“ unterstützen einen auf der Jagd zusammen mit den beliebten „Felyne“-Palicos. Die Palamutes können nicht nur ihre beträchtlichen Offensivfähigkeiten in jeden Kampf einbringen, sondern auch Jäger auf ihrem Rücken tragen, um flüchtende Monster zu verfolgen und die offenen Karten zu durchqueren.

