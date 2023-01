Ghostbusters: Spirits Unleashed bekommt kostenlose Karte & DLC

Glutton, der auch als Muncher auftritt, ist ein Fan-Favorit und der am meisten gewünschte Geist. Spuk-Enthusiasten werden nicht enttäuscht sein, wenn sie diesen schelmischen Geistertyp im Spiel in die Hände bekommen.

„Dieser Einsatzort [Karte] ist deutlich von der Zeit gezeichnet, was den Spielern ein einzigartiges Gefühl im Vergleich zu unseren früheren Einsatzorten [Karten] vermittelt. Die Bauarbeiter sind Zivilisten und haben mit der Restaurierung dieser Einrichtung begonnen, und dadurch aufgedeckt, warum sie überhaupt aufgegeben wurde. Abwechslungsreiche Korridore in Kombination mit mittelgroßen Räumen werden übereinander gebaut, um ein einzigartiges, intimeres Spielerlebnis mit einer gruseligeren Ästhetik zu bieten. Es wird einige interessante Möglichkeiten geben, diese neuen Bereiche auf dieser Karte zum Vorteil jedes Spielers, ob Ghostbuster oder Geist, zu nutzen.“

Design Director Jordan Mathewson erklärt, was das Spielen dieser Karte so einzigartig macht:

The Facility wurde in den späten 1980er Jahren für immer geschlossen und kürzlich von einer privaten Investorengruppe gekauft, die Pläne zur Renovierung und Wiedereröffnung hat. Leider wird The Facility von Geistern heimgesucht, und die Bautrupps weigern sich, das verwunschene Gesundheitszentrum zu betreten.

Ab heute können die Geisterjäger mit The Facility eine brandneue Location erkunden, in der Glutton als neuer Geist sein Unwesen treibt. Glutton hat verschiedene Variationen, darunter auch den beliebten Muncher, der bei den Fans ganz oben auf der Liste stand. Zudem gibt es Updates im Feuerwehrhaus wie neue Ausrüstungen und Optionen für die Charakteranpassung, darunter den Gizmo-Gürtel und den Disruptor-Pylon.

