The Crew Motorfest kehrt auf legendäre Location zurück

„Das Entwicklerteam von Ubisoft Ivory Tower will allen Spielern ein spannendes und maßgeschneidertes Erlebnis bieten. Um dies zu erreichen, werden einige der engagiertesten Spieler ab morgen, dem 1. Februar, im Rahmen des Insider-Programms die Möglichkeit haben, sich frühzeitig hinter das Steuer zu setzen. Dieser geschlossene Test, der in verschiedene Phasen unterteilt ist, wird dem Entwicklungsteam helfen, Feedback zu sammeln, um ein optimales Spielerlebnis zum Start und darüber hinaus zu gewährleisten. Die erste Phase des Insider-Programms wird auf den PC beschränkt sein, um schnelle Iterationen zu ermöglichen. In den letzten Phasen wird dieser geschlossene Test auch für Konsolen geöffnet.“

Bereits gestern hat Ubisoft den neuen Racer The Crew Motorfest angedeutet, den man jetzt offiziell vorstellt. Der dritte Teil der The Crew-Serie wechselt auf eine legendäre Location, die frischen Wind in die Serie bringt.

What do you think?