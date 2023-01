The Crew Motorfest Premiere am morgigen Dienstag

Ubisoft und Entwickler Ivory Tower werden am morgigen Dienstag den nächsten Teil der The Crew-Serie ankündigen, der wohl auf The Crew Motorfest lautet.

Das deutet man heute mit einem kurzen Tweet an, der auf den morgigen Dienstag verweist. In diesem schreibt man kurz und knapp:

„Tomorrow. 5PM UTC/9AM PST.“, nachdem jemand explizit nach The Crew 3 gefragt hat.

Den Namen The Crew Motorfest konnten zuvor Dataminer ausmachen, die hierzu auf Files eines Playtest zugegriffen haben. Dabei konnte unter anderem das mögliche Spiellogo ausfindig gemacht werden.

The Crew Motorfest

Schon zuvor fiel einmal der Name Motorfest in Zusammenhang mit dem Project Orlando, unter dem der Racer entstehen soll. Da war auch die Rede von einem neuen Ansatz, den Ivory Tower verfolgt, da man zuletzt wohl sehr unzufrieden mit The Crew 2 war.

Sollte die Berichte stimmen, verabschiedet man sich aus den Staaten als Location und siedelt nach O‘ahu um, eine der Inseln von Hawaii, die bereits als Location in Test Drive Unlimited diente. Grund dafür sind einige sehenswerte Schauplätze, sowie die ziemlich perfekte Umgebung für ein Rennspiel.

Ob sich die Hinweise alle als richtig erweisen, erfährt man spätestens am morgigen Dienstag um 18 Uhr.