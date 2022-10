The Crew 3 kehrt als Motorfest zurück und schnappt sich TDU-Location – Gerücht

Bei Ivory Tower scheinen die Arbeiten an The Crew 3 voranzugehen, über das nun schon mehrfach berichtet wurde. Erneut greift man damit die Idee eines Reboot auf und könnte für dieses auf eine prominente Location zurückgreifen.

Wie der Insider Tom Henderson behauptet, soll The Crew 3 nicht mehr The Crew heißen, sondern auf Motorfest umgetauft werden. Zuvor war der Name The Crew Orlando im Gespräch, das als DLC von The Crew 2 erscheinen sollte, bevor man sich zu einem eigenständigen Ableger entschieden haben soll. Ob der Name Motorfest allerdings schon final ist, darauf möchte man sich derzeit noch nicht festlegen.

Bekannte Location aus Test Drive Unlimited?

Auch was die Location betrifft, soll sich das neue The Crew ein wenig von den Staaten verabschieden und auf die hawaiianische Insel O‘ahu umsiedeln. Diese dürfte einem aus dem original Test Drive Unlimited bekannt vorkommen und womöglich deutlich kleiner ausfallen.

Dass die Wahl auf O‘ahu gefallen ist, deutet man aus vorliegenden Bildern, die möglicherweise die Insel zeigen. Diese ist für einige sehenswerte Schauplätze bekannt und bot sich schon damals als ziemlich perfekt für ein Rennspiel an. Bis zum offiziellen Reveal muss aber auch das abgewartet werden.

Wann Ivory Tower ihren neuen Racer vorstellt, ist derzeit völlig offen. Zuletzt hatte dieselben Quellen auf den großen Ubiosoft Forward Showcase verwiesen, dort blieb das Reveal jedoch aus. Damals hieß es auch, dass sich das neuen The Crew wieder mehr auf den Motorsport konzentrieren möchte und somit Fahrzeuge in den Fokus rückt. Mit dem aktuellen Ansatz mit Booten und Hubschraubern war man bei Ivrory Tower letztendlich wohl nicht so zufrieden.