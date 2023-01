Prison Architect goes Tropic – Ästhetik-Paket mit Dschungel-Thema angekündigt

Zusammen mit der Jungle Pack-Erweiterung erscheint auch „The Jailhouse“, ein kostenloses Update, das allen Spielern von Prison Architect zur Verfügung steht. „The Jailhouse“ fügt Gameplay-Verbesserungen hinzu, einschließlich einer Änderungen am Verhalten der Wärter, Verbesserungen an den Schnellbaumaterialien, einer kleinen Überarbeitung des Einsatzplaners und der Ergänzung von Toby, einem Yorkshire Terrier.

In Prison Architect wird es demnächst tropisch mit einem neuen Ästhetik-Paket, das ein Dschungel-Thema hat. Dieses Update spielt in einem üppigen Tropenwald und fordert die Spieler dazu heraus, ein Gefängnis in einem Dschungel zu verwalten, inklusive Holzkonstruktionen, Anpassungsoptionen und einer fiebrigen Bedrohung.

