Guerilla Games stellt heute den neuen Protagonisten Ryas in Horizon Call of the Mountain vor, das im Februar für PS VR2 erscheint.

Ryas gehört dem zersplitterten Carja-Stamm an und zählt zu den Soldaten, die dem getöteten Anführer treu ergeben waren. Nachdem Ryas eine Schlüsselrolle bei der Entführung des jungen Prinzen Itamen aus seinem Haus in Meridian gespielt hat, versucht er, zu büßen und seine Ehre zurückzugewinnen.

Nachdem er sich von den Carja gefangen nehmen und einsperren ließ, blieb Ryas die Hinrichtung erspart. Jetzt wurde er von Sonnenkönig Avad und dem tadellosen Marad rekrutiert. Als Meisterkletterer, Bogenschütze und Jäger muss sich Ryas seine Freiheit verdienen, um eine neue Bedrohung zu untersuchen.

Ben McCaw, Studio Narrative Director von Guerilla, ergänzt:

Horizon Call of the Mountain – Ryas

In Horizon Call of the Mountain hat Ryas ein gefährliches Abenteuer vor sich, der dafür aber auf Hilfe angewiesen ist. Auf diesem Weg wird man neue Charaktere treffen und mit bekannten wiedervereint werden, obwohl seine Vergangenheit diese Beziehungen beeinflusst hat.

„Nachdem Ryas für die Schatten-Carja gekämpft hat, ist seine Beziehung zu diesen Charakteren bestenfalls kontrovers. Er muss eingreifen und Wiedergutmachung leisten, wenn er hofft, akzeptiert zu werden.“

Außerdem bestätigt man noch einmal, dass Horizon Call of the Mountain von Grund auf für PS VR2 entwickelt wurde. Dafür brauchte es auch diesen neuen Protagonisten.

„Als Meisterkletterer, Jäger und Entdecker bietet Ryas den perfekten Aussichtspunkt auf die weiten Ausblicke und die gefährliche Wildnis von Horizon.“

Horizon Call of the Mountain erscheint zum Launch von PlayStation VR2.