Neuer PS5 Spot mit Hinweis auf Uncharted 5?

Sony zeigt einen neuen TV-Spot zur PS5, um auf die breite Verfügbarkeit der Konsole aufmerksam zu machen. Gleichzeitig verstecken sich darin mögliche Hinweise auf kommende Projekte, die erst noch angekündigt werden.

Der neue Spot läuft unter dem Titel ‚Live from PS5‚ und stellt verschiedene Titel vor, darunter Gran Turismo 7, God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Horizon Forbidden West, die allesamt verfügbar sind. Schaut man etwas genauer hin, sind darin aber auch Spiele zu sehen, die man nicht eindeutig zuordnen kann.

Unter anderem ist hier eine junge Frau in einer Art Höhle zu sehen, die eine brennende Fackel hält. Zusätzlich pustet sie etwas Staub von einem Artefakt, was auf ein unbekanntes Adventure-Game schließen lässt.

Sony ergänzt zu dem Spot:

Spekulationen gehen in die Richtung, dass die Frau in dem Spot Cassie Drake sein könnte, auf die es bereits Hinweise am Ende von Uncharted 4 gab und die das Zepter und Erbe von Nathan Drake übernehmen könnte.

Uncharted 5 Hinweis?

Naughty Dog hat mit Uncharted abgeschlossen

Ob noch einmal Naughty Dog die Entwicklung eines neuen Uncharted übernimmt, ist jedoch alles andere als sicher. Zuletzt hatten diese es schon fast ausgeschlossen, auch wenn man früheren Statements zufolge niemals nie sagen sollte.

„Ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass wir niemals nie sagen können. Ja, Uncharted ist ein Franchise, das wir lieben – das das Studio liebt. Es ist eine Welt, von der wir mehr sehen wollen. Also kann ich das sicherlich sagen.“

Damit bleibt es spannend, was sich hinter dem mysteriösen Titel verbirgt und ob man noch einmal zu Uncharted zurückkehren wird.