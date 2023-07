Microsoft kalkuliert Niederlage gegen die FTC ein, das passiert dann

Am Ende erhielt man viele spannende Einblicke darin, was so hinter den Kulissen der großen Hersteller los ist, wobei sich nicht alle unbedingt mit Ruhm bekleckert haben. Die Entscheidung der Richterin wird in den kommenden Tagen erwartet.

Zwar betonte Microsoft Phil Spencer hoch und heilig, dass man zumindest Call of Duty in Zukunft auch für PlayStation veröffentlichen wird, gleichzeitig spielte man die Bedeutung des Franchise aber enorm herunter.

Die größten Bedenken, die während dieser Anhörung hervorgebracht wurden, waren, wie Microsoft mit den Activision-Spielen umgeht und ob diese dann nur noch exklusiv erscheinen, insbesondere was die Call of Duty-Reihge betrifft. Die FTC verwies hier hauptsächlich auf den Bethesda-Deal , wo entgegen der öffentlichen Aussagen von Microsoft alle Spiele umgehend exklusiv erscheinen sollen. Ähnliches befürchtet man auch bei Activision / Blizzard.

Neben der Möglichkeit, dass die FTC hier als Verlierer vom Platz geht, kalkuliert Microsoft auch selbst eine Niederlage ein. In dem Fall wäre die geplante Übernahme bis zur Deadline am 18. Juli nicht mehr möglich und Microsoft könnte den Deal insgesamt platzen lassen, sollte sich die FTC weiterhin dafür entscheiden, sich gegen die Übernahme auszusprechen.

Die fünftägige Anhörung zwischen Microsoft und der FTC ist vorbei, in der es darum ging, ob die Übernahme von Activision wie geplant stattfinden kann. Die Entscheidung dazu liegt in den Händen der US-Bezirksrichterin Jacqueline Scott Corley, die nach allen Seiten offen ist.

