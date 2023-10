Tekken 8 startet in die Closed Beta-Phase

Bandai Namco hat die nächste Testphase in Tekken 8 gestartet, mit der man an Closed Beta teilnehmen kann. Wer sich dafür beworben oder an vorherigen Testphasen teilgenommen hat, kann die kommenden drei Tage ausführlich dafür nutzen.

In der Closed-Beta-Phase stehen diesmal 19 spielbare Charaktere zur Wahl, darunter Jin, Kazuya, Jun, Paul, Law, King, Lars, Jack-8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan, Claudio, Azucena, Raven und Feng Wei als Neuzugänge.

Hinzu kommen sechs Stages – Urban Square (Evening), Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum, Arena und auf der Ortiz Farm, einer neuen Stage, die beim letzten CNT noch nicht zur Verfügung stand.

Ebenfalls dabei ist die Tekken Fight Lounge, in der man seine eigenen Avatare anpassen, via Chat und Emotes kommunizieren und zum Matchmaking übergehen kann, sowie die neuen Super Ghost Battles, in denen man die KI-Geister anderer Spieler kämpft und so seine Fähigkeiten verbessern kann.

Tekken Closed Beta Timing

20. Oktober um 10:00 Uhr CEST: Closed Beta Test startet.

21. Oktober von 10:00 bis 13:00 Uhr CEST: Closed Beta Test Downtime (Arbeiten am Server).

23. Oktober um 09:00 Uhr CEST: Ende des Closed Beta Tests.

Ein Abo bei Xbox Live Gold oder PlayStation Plus ist für die Teilnahme am Closed Beta Test nicht erforderlich. Spieler, die bereits am Closed Network Test (unsere Eindrücke) im Juni 2023 teilgenommen und den CNT heruntergeladen haben, können ebenfalls nach einem Update ohne erneute Registrierung am Closed Beta Test teilnehmen.

Die finale Version von Tekken 8 wird dann mit weiteren Features ergänzt, einschließlich Tekken Ball-Minispiel, das sein Debüt in Tekken 3 feierte und in dem epische Matches auf dem Beachvolleyball-Platz ausgetragen werden.

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und PC.