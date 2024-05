CoD: Black Ops Gulf War & Indiana Jones and the Great Circle Release-Daten bekannt?

Am gestrigen Dienstag hat Microsoft den diesjährigen Xbox Games Showcase und einen [Redacted] Showcase für Juni angekündigt, auf denen der neueste Call of Duty-Ableger vorgestellt wird. Inzwischen kursieren einige Release-Daten zu den Spielen im Netz.

Laut Microsoft wirft der [Redacted] Showcase „einen besonderen Einblick in die nächste Folge eines beliebten Franchise“, mit dem ziemlich sicher Call of Duty gemeint sein dürfte. Zudem werden Zuschauer mehr über Spiele wie Indiana Jones and The Great Circle, den Flight Simulator 2024, und Avowed erfahren, die allesamt in diesem Jahr erscheinen sollen.

Call of Duty: Black Ops Gulf War erscheint im Oktober

Dem Showcase eilen allerdings schon erste Release-Daten und Termine voraus, darunter zu Call of Dury: Black Ops Gulf War, so der angebliche Name des Spiels, der seit Monten vermutet wird. Der Shooter wird laut The Verge gegen Ende Oktober veröffentlicht.

Zudem möchte man die Release-Zeiträume für Indiana Jones and the Great Circle, Avowed und die Story-Erweiterung Starfield: Shattered Space kennen, die Bethesda ebenfalls am gestrigen Dienstag für 2024 bestätigt hat.

Laut The Verge folgt Indiana Jones and the Great Circle im Dezember, auf Starfield: Shattered Space soll sich Spieler im September freuen können, wobei hier weiterhin ein zeitnaher PS5-Release vermutet wird, während Avowed im November veröffentlicht werden soll. Damit hätten Microsoft und Xbox ein enorm starkes Line-up zu Weihnachten am Start, dem Sony bislang kaum was entgegenzusetzen hat, ausgenommen vielleicht Call of Duty mit einigen exklusiven Vorteilen.

Wir werden natürlich über Spiele sprechen.



Schaltet ein zum Xbox Games Showcase gefolgt von [GEHEIM] Direct am Sonntag, 9. Juni um 19:00 Uhr: https://t.co/MePGVoIxSc | #XboxShowcase pic.twitter.com/fGzsT2vVRX — Xbox DACH (@XboxDACH) April 30, 2024

Xbox Games Showcase mit Gears 6?

Abgesehen von diesen bereits angekündigten Spielen soll auf dem Xbox Games Showcase auch Gears 6 angekündigt werden, was ein ebenso großer und dringend benöigter Titel für die Xbox wäre. Welche Titel davon potenziell für PS5 infrage kommen, ist eine ebenso spannende Frage. Bisher scheint die Third-Party-Strategie von Microsoft aufzugehen, die auf der PS5 derzeit erfolgreicher unterwegs sind, als Sony. Erst gestern ist Sea of Thieves für PS5 erschienen, das umgehend in den Top 5 der PlayStation Store Charts gelandet ist.