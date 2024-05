PS Plus Extra & Premium: Heute kommen die neuen „Gratis-Spiele“ aus dem Mai 2024

Wie jeden Monat fügt Sony auch im Mai 2024 wieder neue Titel in die Kataloge von PS Plus Extra und Premium hinzu. Heute ist es so weit. Wir zeigen euch, welche Spiele euch erwarten und um wie viel Uhr ihr die Downloads in etwa starten könnt.

PS Plus Extra & Premium: Das sind die neuen Spiele im Mai 2024

Wie immer wird der Großteil der Bonusspiele sowohl für Abonnenten der Extra- als auch der Premium-Stufe zur Verfügung stehen. Mit einem PS Plus Premium-Abo gibt es durch den Klassiker-Katalog aber noch mal ein paar Spiele mehr.

Das sind die Spiele, die ihr sowohl mit Extra als auch mit Premium laden könnt:

Red Dead Redemption 2

Cat Quest

Cat Quest 2

Watch Dogs

Crime Boss: Rockay City

Deceive Inc.

The Sims 4 City Living (benötigt das Grundspiel)

Stranded: Alien Dawn

The Settlers: New Allies

The LEGO Movie 2 Videogame

Diese Titel stehen euch nur mit einem Premium-Abo zur Verfügung:

Worms Pinball

G-Police

2Xtreme

Das größte Highlight ist in diesem Monat wohl ohne Frage Rockstars Open-World-Meisterwerk Red Dead Redemption 2. Wenn ihr das Wild-West-Abenteuer mit einer der schönsten offenen Welten der Spielegeschichte bis jetzt nicht gespielt habt, solltet ihr spätestens jetzt zugreifen. Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Um diese Uhrzeit könnt ihr die Downloads starten

Das Sony keine genauen Uhrzeiten nennt, kann hier nur spekuliert werden. In der Vergangenheit wurden die Bonusspiele allerdings in der Regel gegen Mittag freigeschaltet. Irgendwann zwischen 12 Uhr und 13 Uhr dürfte es so weit sein und die Spiele müssten im PlayStation Store auftauchen. Es bleibt also eigentlich genug Zeit, um die Downloads zu starten und schon heute Abend loszulegen.

Schon seit Anfang des Monats stehen die drei Spiele der PS Plus Essential-Stufe zum Download zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Fußball-Sim EA Sports FC 24, das Zelda-ähnliche Tunic, den First-Person-Plattformer Ghostrunner 2 und den Lightfall-DLC zum MMO-Shooter Destiny 2.