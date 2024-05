Death Stranding 2: Update zur Entwicklung & Launch-Hinweis

Hideo Kojima hat ein Update zur Entwicklung von Death Stranding 2 geteilt, das zugleich einen Hinweis auf den Release-Zeitraum gibt. Wie bei GTA VI ist auch hier noch Geduld gefragt.

Demnach hat Death Stranding 2 einen wichtigen Meilenstein hinter sich gelassen, wonach das Motion Capture Filming & Recording abgeschlossen ist. Das fand in den Sony-eigenen Studios in Kalifornien statt, wo die gleichen Arbeiten zu God of War oder Resident Village umgesetzt wurden. Der nächste Entwicklungsschritt wird eine weitere Herkulesaufgabe.

Death Stranding 2 geht in die „Adjustment Phase“

Im nächsten Schritt geht Death Stranding 2 in die „Adjustment Phase“ über, die laut Hideo Kojima mindestens 1 Jahr andauern wird. Ein zeitnaher Release ist damit also noch ausgeschlossen, den man zuletzt in diesem Jahr erwartet hat.

In einem Bericht der japanischen Famitsu ist jedenfalls zu lesen:

„Zu Beginn der zweiten Episode, die am 18. Mai 2024 ausgestrahlt wurde, berichtete Kojima über den Stand der Entwicklung von Death Stranding 2. Die Schauspieler haben das Recording und Dreharbeiten abgeschlossen und befinden sich nun in einer Phase, in der sie etwa ein Jahr damit verbringen werden, die Produktion, die Verständlichkeit, den Spielspaß und die Steuerung anzupassen und die Zusammenhänge zu überprüfen.“

Wann erscheint Death Stranding 2?

Damit hängt Death Stranding 2 inmitten der Full-Production-Phase, der im Anschluss das Feintuning und Bug Fixing folgt. Für den Release-Zeitraum bedeutet dies, dass nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2025 mit dem Spiel zu rechnen ist.

Was Kojima aus den bisherigen Arbeiten an Death Stranding 2 sagen kann, ist, dass er das Spiel als Ganzes sieht, einschließlich „der Unterschiede als Fortsetzung, der gleichen Teile wie beim Vorgänger, der Verbindungen zwischen den Charakteren, der neuen Charaktere usw., einschließlich des Gameplays, des Themas und des Aussehens.“

Die vollständige Episode von Hideraji∞ wird am 25. Mai ausgestrahlt und könnte weitere Details zu Death Stranding 2 offenbaren.