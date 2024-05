XDefiant: Battles Pass Trailer & kein Pay-2-Win

XDefiant wird offiziell ab heute in der Pre-Season spielbar sein. Der Pre-Load von XDefiant ist ab sofort verfügbar und bietet bereits fünf verschiedene Spielmodi auf 14 Karten, 24 Waffen mit 44 Aufsätzen sowie fünf spielbaren Fraktionen zur Verfügung, die von Ubisoft-Marken inspiriert sind und die einzigartige Gameplay-Buffs und Fähigkeiten in das Spielerlebnis einbringen.

In einem Blog Post erklärt Ubisoft, dass XDefiant ein „fantastisches Arcade-Shooter-Erlebnis in einem Free-to-Play-Paket“ wird. Dazu erscheinen von Saison zu Saison neue Inhalte, die über Jahre begeistern sollen. Das bedeutet gleichzeitig, dass es keine Pay-to-Win-Mechaniken werden und alle Inhalte, die sich auf das Gameplay auswirken, durch Herausforderungen freigeschaltet werden können. Als Beispiel kann eine DedSec-Fraktion in der Pre-Season durch den Erwerb von 700.000 XP über eine Herausforderung im Spiel gekauft oder freigeschaltet werden.

In dieser Woche startet Ubisofts XDefiant, zu dem der Publisher vorab das Monetarisierungsmodell und den Battle Pass-Trailer vorstellt. Wie so oft liegt auch hier der Fokus auf Anpassungen und keine Pay-2-Win-Mechaniken.

What do you think?