Star Wars Outlaws: Jüngstes Gameplay enttäuscht, wird das Spiel verschoben?

„Das Spiel hat Goldstatus erreicht, daher ist der 30. August als Termin festgeschrieben“, sagt Frederick Duguet, CFO von Ubisoft. „Wie Sie bereits erwähnt haben, werden wir mehr Inhalte in sehr hoher Qualität und mehrere Stunden präsentieren, die wirklich die Tiefen der offenen Welt zeigen sollen, die ein Schlüsselelement des Versprechens ist. Wir hoffen, die Erkundung der Galaxie mit mehreren Planeten zu genießen, was ein gutes Zeichen für die hohe Qualität des Spiels sein sollte.“

Das ist unter anderem an den Likes vs. Dislikes und den Kommentaren zum Gameplay-Video zu sehen, bei denen mindestens doppelt so viele Dislikes gezählt wurden. Kritisiert werden zudem nicht nur inhaltliche Aspekte, sondern auch technische Probleme wie Framedrops, unansehnliche Explosionen und zahlreiche Downgrades in der grafischen Qualität. Die Spieler sind besorgt, dass Star Wars Outlaws möglicherweise zu früh auf den Markt geworfen wird, nur um der festgelegten Roadmap gerecht zu werden. Das Spiel hat offiziell den Gold-Status erreicht , was angesichts des aktuellen Videos etwas widersprüchlich erscheint.

