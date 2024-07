Warner Bros. Games kauft den MultiVersus-Entwickler Player First Games

Die Season 2 startet am morgigen Dienstag, in der sich Samurai Jack, nachdem er vom bösen Dämon Aku in die Zukunft geschleudert wurde, auf eine unerbittliche Suche zurück in die Vergangenheit begibt. Mit seiner unübertroffenen Schwertkunst und unglaublichen Beweglichkeit ist er eine ernst zu nehmende Persönlichkeit.

Dieses Bestreben untermauert der Entwickler heute mit der Ankündigung der Season 2 in MultiVersus, in der Beetlejuice und Samurai Jack zum Roster dazustoßen.

„Wir haben mehrere Jahre mit Player First Games zusammengearbeitet, um MultiVersus zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, und freuen uns sehr, dieses talentierte Team bei Warner Bros. Games begrüßen zu dürfen“, sagte David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Das kluge und kreative Team von Player First Games ergänzt unsere umfangreichen Entwicklungskapazitäten.“

In einem ersten Statement zur Übernahme wird insbesondere dieser Aspekt betont, in dem es heißt:

What do you think?