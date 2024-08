Neues Bloodborne-Spiel bei Sony in Arbeit – Gerücht

Seit Jahren warten Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung des Kultspiels Bloodborne oder zumindest eine Portierung auf moderne Konsolen und den PC. Dieses Warten könnte bald ein Ende haben, wenn man den neuesten Gerüchten Glauben schenkt, die von einem prominenten Leaker verbreitet wurden.

Der bekannte Insider Daniel Richtman, der auf seiner Patreon-Seite oft exklusive Informationen teilt, hat angedeutet, dass sich ein neues Projekt rund um Bloodborne in der Entwicklung befindet. Worum es sich dabei genau handelt, bleibt jedoch unklar. Die Spekulationen reichen von einem überfälligen PC-Port über eine Version für aktuelle Konsolen bis hin zu einem möglichen Remake oder sogar einer Fortsetzung des Spiels. Besonders wahrscheinlich ist die Portierung auf den PC und aktuelle Plattformen, begleitet von einem Performance-Boost. Diese Vermutung stützt sich auf Aussagen von Moddern, die betonen, dass ein solcher Performance-Boost leicht umsetzbar wäre. Diese Tatsache wirft jeher die Frage auf, warum Sony so lange gezögert hat, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen.

Bloodborne Gerüchte kommen und gehen

Gerüchte über ein neues Bloodborne-Projekt sind jedoch nichts Neues. Immer wieder in der Vergangenheit tauchten Spekulationen auf, die von verschiedenen Insidern gestreut wurden. Bisher haben sich diese Gerüchte jedoch nie bewahrheitet. Oft folgte ein Dementi, was die Hoffnung der Fans schnell wieder dämpfte. Deshalb ist auch in diesem Fall Vorsicht geboten. Das einzig bisher offizielle Statement zu einem möglichen Bloodborne-Remaster ist das, dass Spiele nach einer gewissen Priorisierung ausgewählt werden und wie lange die Marken inaktiv waren.

Die Frage, warum Sony bis heute keinen offiziellen Schritt in diese Richtung unternommen hat, bleibt weiterhin ein kleines Mysterium. Viele Fans sind überzeugt, dass Bloodborne ein potenzieller Kassenschlager wäre, insbesondere wenn das Spiel für den PC veröffentlicht würde. Die Nachfrage ist zweifellos groß, und eine gut umgesetzte Portierung könnte neue Spielergruppen ansprechen und gleichzeitig den bestehenden Fans eine Möglichkeit bieten, das Spiel auf moderner Hardware erneut zu erleben.

Ob an den aktuellen Gerüchten etwas dran ist, wird sich zeigen müssen. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt alles Spekulation. Dennoch ist die Hoffnung groß, dass Sony dieses Mal die Wünsche der Fans erhört und ihnen endlich das Bloodborne-Erlebnis bietet, auf das sie seit Jahren warten.