Bloodborne Remaster – Endlich ein offizielles Statement zur Lage

Im Schatten des potenziellen Remaster oder Remake zu Horizon Zero Dawn, die seit dem vergangenem Wochenende im Netz zirkulieren, steht nach wie vor der Wunsch der Fans auch eine Neuauflage von Bloodborne zu bekommen.

Diesen ignorieren Sony und Entwickler From Software bisher, während man gleichzeitig Neuauflagen zu Uncharted, The Last of Us, Spider-Man & Co. auf den Markt wirft. Lediglich aus den „Insider“-Ecken werden die Gerüchte regelmäßig befeuert, was die Fans von Bloodborne inzwischen ziemlich ratlos dastehen lässt.

So auch den Voice Actor und YouTuber Yong Yea, der auf Twitter diese Vorgehensweise bei der Priorisierung in Frage stellt. Dort scheibt Yea:

„Wie priorisieren wir ein Remaster/Remake von Horizon Zero Dawn gegenüber Bloodborne oder einer Reihe von Titeln von PlayStation-IPs, die viel zu lange inaktiv waren?“

Kommt ein Bloodborne Remaster oder nicht?

Während zuletzt wieder diverse Falschmeldungen von den angeblichen „Insidern“ im Umlauf waren, die auf ein baldiges Reveal verwiesen, gibt es nun ein Statement von Sony Santa Monica Game Writer Alanah Pearce zu der Thematik, also von einer recht offiziellen Stelle, die die Situation sicherlich besser einschätzen kann.

Laut Pearce sei das Problem mit Bloodborne jenes, dass das RPG kein hunderprozentiges First-Party Game sei, sondern von einem außenstehendem Studio entwickelt wurde, in dem Fall von From Software. Das macht die Entscheidung für Sony zu einer Neuauflage schwieriger, als bei Titeln, die von hauseigenen Studios produziert wurden.

„Ich denke, es ist einfach viel einfacher für First-Party-Studios,“ so Pearce auf Twitter.

Damit ist ein potenzielles Remaster von Bloodborne noch immer nicht gänzlich ausgeschlossen, auf eine baldige Umsetzung braucht man derzeit aber wohl nicht hoffen. Zumindest gibt es bislang keine glaubhaften Hinweise darauf, dass sich ein Remaster oder ähnliches tatsächlich in Arbeit befindet.

Dass Bloodborne eines Tages doch zurückkehren könnte, zeigt der Umstand, dass man mit Demon’s Souls ein vollwertiges Remake auf PS5 erleben konnte, das ursprünglich ebenfalls von From Software stammte.