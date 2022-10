Sony arbeitet offenbar an einem Remake zu diesem Horizon-Spiel

Nach dem Erfolg des Remake zu The Last of Us (unser Review) arbeitet Sony womöglich an einer weiteren Neuauflage eines PS4 Blockbusters. Diesmal soll Horizon Zero Dawn einen Neuanstrich bekommen und als Remake oder Remaster für PS5 erscheinen.

Das behaupten Quellen (via), die der Sache nahe stehen, wonach Horizon Zero Dawn von den technischen Vorzügen profitieren soll, die der Nachfolger Horizon Forbidden West bekommen hat. Diese sollen ein verbessertes Beleuchtungssystem, verbesserte Texturen, Ambient Occlusion, bessere Animationen, neue Charakter-Modelle usw. umfassen.

Dass in diesen Punkten noch deutliches Potenzial nach oben ist, zeigt ein direkter Vergleich zwischen Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West. Alleine der Sprung zu einer nativen PS5-Version ermöglicht schon deutlich mehr Optionen.

Horizon Zero Dawn / Forbidden West Vergleich

Auf Augenhöhe mit Forbidden West

Abgesehen von technischen Upgrades soll das Remake zusätzlich die erweiterten Zugänglichkeitsoptionen erhalten, die in Horizon Forbidden West umgesetzt wurden, plus zusätzliche Grafikmodi, VRR-Support, generelle Quality of Life-Verbesserungen, Gameplay-Updates, DualSense-Features usw.

Zwar wurde Horizon Zero Dawn schon ein wenig für die PS5 optimiert und läuft mit stabilen 60fps, das potenzielle Remake könnte aber noch über die zusätzlich für den PC optimierten Features hinausgehen. Hier wurden Dinge wie Widescreen-Support, eine höhere Sichtweite usw. umgesetzt, während grafische Aspekte einfach nur portiert wurden.

Einfach ausgedrückt würde man mit einem Remake das original Horizon Zero Dawn auf Augenhöhe mit Horizon Forbidden West bringen und so wohl mehr Spielern zugänglich machen.

Abgesehen von diesem Remake befindet sich derzeit Horizon Call of the Mountain für PlayStation VR2 in Arbeit, sowie gerüchtweise eine Art Multiplayer-Part. Die Quellen dahinter sichern zumindest zu, dass sich mindestens zwei unangekündigte Projekte im Horizon-Universum in Arbeit befinden sollen. Zudem deutet der Horizon Actor Lance Reddick via Twitter an, dass es einen DLC für Horizon Forbidden West geben wird, bevor er den recht eindeutigen Tweet wieder gelöscht hat.

Wann mit deren offizieller Vorstellung zu rechnen ist, darüber gibt es derzeit keine Infos. Wie üblich muss man das Ganze solange als Gerücht betrachten.