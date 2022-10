Ein Next-Gen Monster, auf das die Spieler gewartet haben?

Die neue IP Wild Hearts von Koei Tecmo, das in Zusammenarbeit mit Electronic Arts entsteht, könnte das Next-Gen Monster Hunter-Spiel sein, auf das die Fans gewartet haben.

Wild Hearts war die Überraschungsankündigung in dieser Woche, die man von EA so gar nicht erwartet hätte. Der Debüt Trailer verspricht schon jetzt eindrucksvolle und brachiale Kämpfe, coole Waffen, einladende Umgebungen und ein bisschen Magie ist ebenfalls im Spiel. Neben Monster Hunter scheint aber auch Toukiden, ebenfalls aus dem Hause Koei Tecmo, einen Einfluss auf Wild Hearts zu haben.

Wild Hearts Monster

Die Fantasy-Welt von Wild Hearts ist im Feudalen Japan angesiedelt, wo gewaltige, von der Macht der Natur erfüllte Bestien namens Kemono leben. Diese durchstreift man entweder alleine oder im „Rudel“ mit bis zu drei Spielern in KoOp-Modus inklusive Crossplay-Unterstützung.

Wild Hearts ist nicht gänzlich neu, aber einzigartig

Die Vergleiche mit Monster Hunter oder Toukiden kommen nicht von irgendwo her. Game Director Kotaro Hirata hat gegenüber IGN bestätigt, das beide IPs den Grundstein für die Entwicklung von Wild Hearts gelegt haben, dennoch betont man die Einzigartigkeit im Detail, etwa das Jagen und das Kampfsystem, die visuelle Präsentation oder die Spielwelt. Es gibt aber auch offensichtliche Unterschiede, darunter die Spielwelt, die in Zonen aufgebaut ist und nicht als offene Welt – ein Ansatz, den auch Sonic Frontiers in diesem Jahr verfolgt.

Wild Hearts Beschwörung

Das Crafting stellt ebenfalls einen wesentlichen Part der Erfahrung dar, das man als Karakuri bezeichnet – „raffinierten Mechanismen, die mit einer verlorenen, uralten Technologie hergestellt werden“. Das umfasst einfache Dinge, die man direkt in den Kämpfen bauen kann, bis hin zu komplexen Karakuri, die viele Materialen benötigen, etwa um ganze Jagdgründe zu erschaffen.

Wer ein Fan dieser Spiele war und nach einer vergleichbaren Next-Gen Erfahrung sucht, ist bei Wild Hearts genau richtig, zumal man sich auch mehr auf ein westliches Publikum konzentriert und eine größere Zielgruppe ansprechen möchte.

Wild Hearts erscheint am 17. Februar 2023 und befindet sich sei vier Jahren in Entwicklung. Zielplattformen sind ausschließlich die PlayStation 5, Xbox Series X|S und der PC, was die Next-Gen Erfahrung zusätzlich unterstreicht.