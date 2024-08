PS5 Pro steht kurz vor der Enthüllung, Gamescom Leak befeuert Gerüchte

Ähnliches berichten auch andere Magazine, die auf der Gamescom mit Entwicklern gesprochen haben. Eine offizielle Bestätigung für die PS5 Pro gibt es damit zwar weiterhin nicht, aber immer wieder wurde deutlich, dass sie bereits für die Konsole entwickeln, aber nicht darüber sprechen dürfen. In diesem Zuge wird auch erwähnt, dass vor allem die Unreal Engine 5 von dem Mid-Gen-Refresh profitieren wird. Zuletzt wurde durch Hardware-Zulieferer angedeutet , dass Sony wohl eine größere Menge an Komponenten erhalten hat, die vermutlich in der PS5 Pro zum Einsatz kommen.

Auf der Gamescom war die PS5 Pro so etwas wie ein offenes Geheimnis, wobei davon auszugehen ist, dass es eine Art NDA von Sony gibt, nicht über das Mid-Gen Refresh zu sprechen. Laut dem Journalisten Lorenzo Fazio vom italienischen Magazin Multiplayer.it haben ihm Entwickler gesagt, dass die PS5 Pro bald angekündigt wird. Angesichts dessen hätten sie die Entwicklung ihres eigenen Projekts etwas zurückgefahren und planten eine spätere Veröffentlichung in diesem Jahr – vermutlich direkt auf die PS5 Pro abgestimmt.

What do you think?