Dragon Age: The Veilguard – Videoserie stellt das Kampfsystem vor

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober 2024, auch als Collector’s Edition .

Die Ressourcenverwaltung spielt eine zentrale Rolle im Kampf. Jede Klasse hat ihre eigene Methode, um die nötigen Ressourcen für den Einsatz von Fähigkeiten zu generieren. Der Krieger beispielsweise baut Wut auf, indem er Schaden blockiert und so seine Angriffe verstärkt. Schurken hingegen verlassen sich auf ihre Geschicklichkeit, indem sie durch Paraden und Ausweichen Schwung aufbauen. Magier wiederum regenerieren ihr Mana langsam im Laufe der Zeit und können so ihre mächtigen Zauber entfesseln. Unterschiedliche Angriffe, wie leichte oder schwere Schläge, können aufgeladen werden. Ein Beispiel dafür ist der Schildwurf des Kriegers, der bei Aufladung zwischen mehreren Gegnern hin- und herspringt und somit mehrere Feinde auf einmal trifft.

Bioware hat eine dreiteilige Videoserie vorgestellt, in der sie das Kampfsystem von Dragon Age: The Veilguard in den Fokus rücken. Darin werden Skills, die Fähigkeiten seiner Begleiter, Takedows und mehr erläutert.

