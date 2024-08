Star Wars Outlaws: Besonders günstig im Pre-Order Deal für 64 EUR vorbestellen

In diesem August steht mit Star Wars Outlaws noch einer der größten Veröffentlichungen in diesem Jahr an, bei dem sich in der Pre-Order-Phase ordentlich sparen lässt. Für nur 64 EUR könnt ihr die Standard-Edition mitnehmen, die alleine über 40 Stunden an Spielspaß liefert.

Star Wars Outlaws wurde von Massive Entertainment (The Division) entwickelt und spielt in der Star Wars-Galaxie während der Ära zwischen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Die Spieler übernehmen die Rolle von Kay Vess, einer neuen Figur im Star Wars-Universum. Kay ist eine gewiefte Outlaw, die sich in der kriminellen Unterwelt einen Namen machen will. An ihrer Seite ist Nix, ein schlauer Begleiter, der ihr hilft, die Gefahren des Gesetzlosen-Lebens zu überstehen.

Star Wars Outlaws lädt die Spieler ein, mehrere Planeten in der Galaxis zu erkunden, Raumschlachten zu erleben und sich in Bodenkämpfen zu behaupten. Die Entscheidungen des Spielers haben dabei einen direkten Einfluss auf den Verlauf der Handlung, was zu einem dynamischen Spielerlebnis führt. Darin trifft eine immersive Erfahrung auf ein innovatives Gameplay, die zusammen eine spannende Geschichte erzählen, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neulinge attraktiv ist.

Star Wars Outlaws günstig vorbestellen

Wem die üblichen 80 EUR für das Spiel ein wenig zu viel sind, kann Star Wars Outlaws derzeit für nur 64 EUR vorbestellen. Dieses Angebot gibt es derzeit bei Coolblue, die stets mit einer schnellen und pünktlichen Lieferung werben, optional auch für Xbox Series X|S. Wer also direkt zum Release loslegen möchte, macht hier nichts falsch.

Star Wars Outlaws – Standard (PS5)

In diesem Star-Wars-Spiel schlüpfst du in die Rolle einer Schurkin und hast einen Blaster, weshalb Outlaws einen anderen Spielstil hat, als die Star-Wars-Spiele, in denen du einen Jedi verkörperst. 79,99 EUR 64 EUR See It

Optional wird es eine Gold Edition geben, die den Early Access und den Season Pass beinhaltet. Dieser umfasst unter anderem zwei Story-Erweiterung und eine exklusive Mission mit Jabba. Digital wird außerdem die Ultimate Edition angeboten.

Ob sich Star Wars Outlaws lohnt, erfährt man am morgigen Montag, wenn das offizielle Review-Embargo zum Spiel endet. Dann gibt es auch hier bei uns die ersten Eindrücke aus diesem epischen Star Wars-Adventure.