Star Wars Outlaws: Review-Embargo & Downloadgröße bekannt

Der Pre-Load von Star Wars Outlaws wird wie üblich einige Tage vor dem Release erwartet. Dieser ist am 30. August 2024 geplant. Was einen danach erwartet, verrät der aktuelle Season Pass-Trailer .

Ubisoft verteidigte die gezeigten Demos damit, dass sie lediglich einen Querschnitt dessen darstellten, was Star Wars Outlaws generell zu bieten habe, jedoch nicht das endgültige Spielerlebnis zeigten, wodurch ein falscher Gesamteindruck entstehen könnte. Kurz darauf tauchten Berichte auf , dass Star Wars Outlaws ein viel besseres Bild abgebe, als bis dahin zu sehen war. Spätestens am 26. August werden wir es wissen.

Demnach sollte man sich den 26. August im Kalender anstreichen, denn um 14 Uhr MEZ werden die ersten Eindrücke, Tests und Reviews erwartet. Das ist deutlich vor dem offiziellen Release, was ein Indikator dafür sein kann, dass Ubisoft großes Vertrauen in das Spiel hat und allen die Möglichkeit dazu gibt, sich vor dem Kauf ein Bild davon zu machen. Zuletzt konnte Star Wars Outlaws jedenfalls einige Bedenken aus der Welt schaffen, die unter anderem durch inoffizielle Gameplay-Videos geschürt wurden.

