Gamescom 2024 in Zahlen und Termin für 2025

„Die gamescom hat erneut ihre Strahlkraft als weltweit größtes und bedeutendstes Event für die Gaming-Branche unter Beweis gestellt. Mit einer Rekordzahl an digitalen Zugriffen sowie mehr Besuchenden im Vergleich zum Vorjahr verbinden gamescom, Koelnmesse und game-Verband Menschen rund um den Globus in ihrer gemeinsamen Leidenschaft und treiben zugleich Innovationen und Partnerschaften in der Games-Branche voran, wie es kein Event je zuvor geschafft hat.“

Die Gamescom 2024 konnte zudem 1.462 Ausstellende aus 64 Ländern anziehen, wobei der Anteil internationaler Aussteller bei beeindruckenden 71 Prozent lag. Mit 48 Länderpavillons aus 37 Ländern und einer Bruttoausstellungsfläche von rund 230.000 Quadratmetern war die Messe sowohl in Bezug auf die Vielfalt als auch auf die Größe ein voller Erfolg. Parallel zur Messe fand das gamescom city festival statt, das rund 80.000 Menschen in die Stadt lockte. Dieses Event hat sich als feste Größe etabliert und bietet eine gelungene Verbindung von Messe und urbaner Kultur.

Insgesamt zog die Veranstaltung 335.000 Besucher aus rund 120 Ländern an, was die internationale Bedeutung der Messe unterstreicht. Besonders bemerkenswert war der Anstieg von Fachbesuchenden auf 32.000, wobei der stärkste Zuwachs aus den USA und Japan kam, was das zunehmende Interesse dieser Märkte an der Gamescom verdeutlicht.

