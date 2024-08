Gamescom 2024: Das waren die Games-Highlights auf der Opening Night Live

Am gestrigen Abend startete die Gamescom mit der traditionellen Gamescom Opening Night Live, auf der erneut zahlreiche Premieren und Updates zu sehen waren. Die Show hat, abgesehen von der Abwesenheit von PlayStation, auch diesmal nicht enttäuscht. Wir fassen die Highlights für euch zusammen.

Die Veranstaltung, moderiert von Geoff Keighley, bot erneut eine beeindruckende Auswahl an Ankündigungen, Trailer-Premieren und Gameplay-Demonstrationen, die gespannt auf die nächsten Monate blicken lassen. An Auswahl und Blockbuster-Games wird es jedenfalls nicht fehlen.

Borderlands 4, Mafia: The Old Country und Indiana Jones für PS5

Eines der Highlights des Abends war die Enthüllung des neuen Spiels von Gearbox Software – das lang ersehnte „Borderlands 4„. Der erste Trailer verspricht erneut eine verrückte und epische Welt, die mit eindrucksvollen Visuals und einem hoffentlich ebenso abgedrehten Gameplay an die bisherigen Werke des Studios erinnert.

Ein weiteres Highlight war die Ankündigung von „Mafia: The Old Country“ von 2K Games und Hangar 13. Erneut tauchen Spieler darin tief in die düstere Welt der Mafia ein und erleben die Ursprünge des organisierten Verbrechens im rauen Sizilien des 20. Jahrhunderts. In dieser Ära voller Gewalt und Machtspiele kämpfen die Spieler ums Überleben, wo jeder Schritt über Leben und Tod entscheiden kann. Gleichzeitig setzt Hangar 13 auf eine historische Authentizität und eine packender Erzählung.



Auch die Fortsetzung von „Dying Light 2“ wurde mit „Dying Light: The Beast“ mit einem neuen Trailer angekündigt, das an die Ereignisse des original „Dying Light“ anknüpft. In der Rolle von Kyle Crane, dem legendären Helden, der nach Jahren grausamer Experimente endlich aus seiner Gefangenschaft entkommt, erleben Spieler ein packendes Abenteuer. Crane, einst Opfer unmenschlicher Tests, kehrt zurück in eine von Chaos und Zerstörung geprägte Welt. Sein Ziel: die Geheimnisse hinter den Experimenten aufzudecken und sich an seinen Peinigern zu rächen.

Fast zum Ende der Show wurde außerdem „Indiana Jones and the great Circle“ für PS5 angekündigt, das im Frühjahr 2025 auf den Xbox-Release folgt. Vermutlich können sich PS5-Spieler auf die vollständigste Version des Action-Adventure freuen, denn ein erster Story-DLC wurden ebenfalls bestätigt.

Weitere Gamescom 2024 Highlights

Alle weiteren Meldungen von der Gamescom under Opening Night Live haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Noch bis zum kommenden Sonntag bietet die Gamescom vor Ort die Möglichkeit, viele dieser Titel live zu erleben oder auszuprobieren.