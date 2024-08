Lost Records: Bloom & Rage – Der erste Trailer und Release-Datum bestätigt

„Lost Records: Bloom & Rage“ wird in zwei Teilen veröffentlicht. Band 1 erscheint am 18. Februar 2025, gefolgt von Band 2 am 18. März 2025. Diese Aufteilung ermöglicht es den Spielern, tiefer in die Story einzutauchen und sich mit den Charakteren zu identifizieren, während sie gemeinsam die Herausforderungen und Höhepunkte erleben und nach der Idee von Don’t Nod die Ereignisse in spannenden Diskussionen fortführen.

Das Spiel taucht tief in die Ära des Grunge und Punk ein und fängt das Lebensgefühl der 90er Jahre perfekt ein. Die vier Protagonistinnen sind nicht nur durch ihre Musik vereint, sondern auch durch ein Geheimnis, das sie zusammenhält und auf die Probe stellt. Die Geschichte entfaltet sich in einer Atmosphäre von Nostalgie und aufkommendem Erwachsenwerden, wobei jede Entscheidung der Spieler die Richtung der Erzählung beeinflusst.

What do you think?