Reanimal: Neue IP von Tarsier Studios und THQ Nordic enthüllt

In diesem furchterregenden Horror-Abenteuer begleiten Bruder und Schwester die Spieler auf einem unvergesslichen Trip durch die Hölle selbst. Ihre Freunde wurden von einer unheimlichen Macht auf einer abgelegenen Insel gefangen genommen, und nur durch schlaue Entscheidungen und den Einsatz aller verfügbaren Ressourcen können sie gerettet werden. Die düstere Atmosphäre und die fesselnde Handlung treiben laut Tarsier die Spannung in Reanimal auf die Spitze, während das Team zahlreiche Rätsel lösen und sich gegen unheimliche Kreaturen behaupten muss.

