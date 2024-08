Civilization VII: Premiere und Gameplay von der Gamescom

Civilization VII erscheint am 11. Februar 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Im Anschluss an die aktuelle Opening Night findet ein dedizierter Gameplay-Stream statt, den wir unten angehängt haben.

In Civilization VII definieren eure strategischen Entscheidungen maßgeblich die Entwicklung und Kultur eures Reichs. Als eine von vielen legendären Figuren aus verschiedenen Epochen treten die Spieler in die Fußstapfen großer Führer und lenken den Verlauf ihrer Geschichte, indem sie aus einer Vielzahl von Zivilisationen wählen. Jede Zivilisation begleitet einen durch die verschiedenen Phasen des menschlichen Fortschritts und beeinflusst die Art und Weise, wie man sein Reich gestaltet.

