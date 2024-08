Little Nightmares 3: Friendship-Trailer auf der Gamescom enthüllt

In „Little Nightmares 3“ geht es um mehr als nur das Überleben – es geht um Freundschaft und Loyalität in einem unheimlichen Universum. Während die Protagonisten durch Albträume und unheimliche Umgebungen navigieren, wird die Bindung zu ihren Begleitern auf eine harte Probe gestellt. Das Spiel verspricht, Spieler auf eine emotionale Achterbahnfahrt mitzunehmen, bei der jede Entscheidung weitreichende Konsequenzen haben kann.

In den dunkelsten Ecken der Welt ist Treue besonders wertvoll. Das gilt auch für die Welt von „Little Nightmares 3“, das auf der Gamescom in einem neuen Trauler zu sehen war.

