Call of Duty: Black Ops 6 – Das erste Gameplay aus der Kampagne stellt die „Most Wanted“-Mission vor

Activision gewährt heute einen ersten Blick auf die Kampagne in „Call of Duty: Black Ops 6“, die auf der Gamescom in Köln Premiere feierte. Hier wurde die „Most Wanted“-Mission vorgestellt.

In Call of Duty: Black Ops 6 übernehmen Spieler die Rolle von „Case“, einem essenziellen Mitglied des Black Ops-Teams unter der Leitung von Frank Woods. Euer Team besteht aus Woods‘ Schützling Troy Marshall, dem Technikexperten Felix Neumann und der Infiltrations- sowie Attentatsspezialistin Sevati „Sev“ Dumas. Die Mission beginnt in einem angespannten Moment: Troy und Felix haben sich einen S.W.A.T.-Truck am Rand des Capitol-Station-Geländes geschnappt und Felix‘ neuestes Gadget getestet – eine Kamera mit Netzhaut-Scan-Funktion, die bereit ist, ihren ersten Einsatz zu erleben.

Marshall fasst die Aufgabe klar zusammen: Die Einheit soll sich zu einer politischen Spendenaktion begeben, um sich die Netzhautidentifizierung eines Senators zu besorgen, der die Erlaubnis zum Zugang zur geheimen Black Site hat. Ihr Ziel ist es, die Black Site zu infiltrieren und Adler, ein wichtiges Ziel, zu extrahieren, bevor die Situation eskaliert oder irgendjemand merkt, was geschieht.

Die Herausforderung beginnt, als das Team in das Event eindringt, das von hohen Sicherheitsvorkehrungen und zahlreichen Wachleuten gesichert wird. Mit der Netzhaut-Scan-Kamera als Schlüssel zur Black Site müssen Case und sein Team äußerst diskret vorgehen. Felix sorgt dafür, dass die Technologie reibungslos funktioniert, während Troy und Sev dafür sorgen, dass sie durch die Sicherheitsbarrieren gelangen. Doch das Gelände ist stark bewacht, und jede Fehlkalkulation könnte katastrophale Folgen haben.

Während das Team tiefer in die Sicherheitszonen vordringt, kommen immer mehr unvorhergesehene Hindernisse auf sie zu. Intrigen und politische Machenschaften verschärfen die Situation zusätzlich und machen die Mission zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der perfekten Koordination und der Fähigkeit, in einem von Sicherheitsvorkehrungen und Gefahren geprägten Umfeld die Ruhe zu bewahren. Wird das Black Ops-Team es schaffen, Adler zu sichern, bevor die Mission enttarnt wird? Die Spannung steigt, als der Einsatz immer kritischer wird.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint am 25. Oktober 2024.