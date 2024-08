Indiana Jones and the Great Circle für PS5 angekündigt, neuer Trailer

Wenig überraschend wurde heute Indiana Jones and the Great Circle für PS5 angekündigt, das im Frühjahr 2025 folgt. Die Xbox Series X|S Version und PC-Version erscheint am 09. Dezember 2024.

Zuvor gab es immer wieder Gerüchte, dass eine PS5-Version zeitnahe folgen wird und der Titel nicht ewig exklusiv auf Xbox verfügbar sein wird. Die zusätzliche Entwicklungszeit dürfte zudem in einem fein geschliffenen Spiel resultieren.

Indiana Jones and the Great Circle Story

Die Spieler erleben in Indiana Jones and the Great Circle die Welt des legendären Archäologen auf eine völlig neue Weise und nutzen eine Vielzahl von Gadgets und Ausrüstungen, um sich finsteren Mächten entgegenzustellen. Von der ikonischen Peitsche und dem schnellen Hengstfohlen bis hin zu Indys treuem Tagebuch und seiner unentbehrlichen Kamera – die Spieler werden alles brauchen, um das Geheimnis des Großen Kreises zu entschlüsseln.

Die Geschichte beginnt, als Indiana Jones ein altes Manuskript entdeckt, das Hinweise auf den Großen Kreis enthält. Das Manuskript, verfasst in einer längst vergessenen Sprache, deutet darauf hin, dass der Kreis eine Verbindung zwischen verschiedenen historischen Orten auf der ganzen Welt schafft. Indys Suche führt ihn von den antiken Ruinen in Ägypten bis zu geheimnisvollen Tempeln in Südamerika.

Mit seiner typischen Mischung aus Scharfsinn, Abenteuerlust und Mut kämpft Indy gegen rivalisierende Schatzsucher und gefährliche Fallen. Dabei wird die Geschichte des Großen Kreises allmählich enthüllt. Es stellt sich heraus, dass der Kreis einst von einer geheimen Bruderschaft geschaffen wurde, um den Zugang zu einer sagenhaften Sammlung von Schätzen und Wissensartefakten zu sichern.

Indiana Jones and the Great Circle wird auch als Premium Edition und Collector’s Edition verfügbar sein. Details hierzu folgen.