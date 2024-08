Mafia: The Old Country – Ein neues Kapitel der Gangster-Saga beginnt

Lange haben sich 2K Games und Hangar 13 bitten lassen. Auf der Gamescom wurde nun Mafia: The Old Country angekündigt, ein neues Kapitel der Gangster-Saga. Statt eine direkte Fortsetzung mit Mafia 4 geht jetzt wieder ganz zurück zu den Anfängen dieses Business.

Die Spieler tauchen in Mafia: The Old Country in die düstere Welt ein und erleben die Ursprünge des organisierten Verbrechens in einer fesselnden Mafia-Geschichte, die im rauen Sizilien des 20. Jahrhunderts angesiedelt ist. In einer Ära geprägt von Gewalt und Machtspielen kämpfen sie ums Überleben und navigieren durch ein Netz aus Verrat und Ambitionen, die sich in dieser gefährlichen entfalten.

Ein neues Maß an Authentizität der brutalen Unterwelt

Mafia: The Old Country bringt die brutale Unterwelt jener Zeit mit einem Maß an Authentizität und Detailgenauigkeit zum Leben, das für die Mafia-Serie charakteristisch ist. Neben der packenden Action und tiefgründige Erzählkunst erlebt man hier die komplizierten Machtstrukturen und persönlichen Konflikte der Protagonisten auf beeindruckende Weise und hautnahe.

Mafia: The Old Country wurde auf der Gamescom angekündigt

„In den ersten drei Teilen der Mafia-Reihe haben wir den Spielern die Welt der Mafia anhand brutaler Geschichten aus verschiedenen Epochen vorgestellt“, so Nick Baynes, Präsident von Hangar 13. „In Mafia: The Old Country kehren wir zu den Wurzeln dessen zurück, was die Fans an der Reihe lieben. Wir erschaffen eine tiefgründige, lineare Erzählung mit dem klassischen Mafiafilm-Feeling, besuchen ein atemberaubendes neues Setting und liefern das alles in einem kompakten, fokussierten Paket, das perfekt für Fans immersiver Erlebnisse ist.“

Weitere Details zu Mafia: The Old Country folgen im Dezember 2024. Das Spiel erscheint bereits im kommenden Jahr für PS5, Xbox Series X|S und PC.