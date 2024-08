Sniper Elite: Resistance mit ersten Details und Trailer enthüllt

In „Sniper Elite: Resistance“ übernimmt Harry Hawker, ein Agent der Special Operations Executive (SOE), die Hauptrolle in der neuesten Episode der erfolgreichen Scharfschützenreihe. Der Fokus liegt auf einem brandneuen, geheimen Wunderwaffenprojekt, das so verheerend ist, dass es den Nazis den Sieg im Krieg sichern könnte. Die Spieler tauchen tief in die von den Nazis besetzte Welt Frankreichs ein, weit weg von den Frontlinien und mitten in den Geheimdienstoperationen des Zweiten Weltkriegs.

