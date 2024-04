Mafia 4: Ankündigung steht unmittelbar bevor

Nicht ganz so erfreulich waren letzte Meldungen über Mafia 4, in denen auf ein Multiplayer und Live-Service-Elemente hingewiesen wurde. Allerdings wurde seitdem das neue TopSpin 2K25 angekündigt, womit letztendlich auch dieser Titel gemeint gewesen sein könnte.

Dass die Ankündigung von Mafia 4 unmittelbar bevorsteht, darauf weist der Insider Kurakasis hin, der zuletzt mit ähnlichen Leaks zu Metro Awakening, Indiana Jones and The Great Circle und Marvel’s 1943: Rise of Hydra richtig lag. Insofern könnte er auch mit Mafia 4 richtig liegen. Den genauen Zeitplan kennt er nicht, er schätzt diesen wie zuletzt bei Judas auf 3 bis 4 Wochen ein, bis ein erster Trailer gezeigt wurde.

2K Games und Hangar 13 bereiten die Ankündigung von Mafia 4 vor, die in wenigen Wochen stattfinden könnte. Das Spiel ist seit einigen Jahren in Entwicklung, könnte allerdings einige unbeliebte Elemente mit sich bringen.

