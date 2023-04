Mafia 4 wieder mit Multiplayer & Live-Service-Elementen

Bis man das erste Mal etwas offizielles von Mafia 4 sehen oder hören wird, dürfte noch einige Zeit vergehen. 2K Games stellt den Release erst in wenigen Jahren in Aussicht. Derweil laufen offenbar auch schon die Vorbereitungen für Mafia 5 , wie kürzlichen Berichten zu entnehmen ist.

Weitere Stellenausschreibungen beziehen sich direkt auf das Mafia-Franchise, sprechen aber allgemeine Gameplay-Aspekte an, die auf den früheren Mafia-Spiel basieren. In der Beschreibung für einen AI-Designer ist zum Beispiel zu lesen:

Das geht aus aktuellen Stellenbeschreibungen hervor, in denen nach einem Senior Systems Designer gesucht wird. Dessen Aufgabe wird die Entwicklung einer „Multiplayer Games and/or live Game Design Experience” sein. Zusätzlich ist die Rede von einem Econemy-System, was mehr gegen einen traditionellen Multiplayer- oder KoOp-Modus spricht.

2K Games und Hangar 13 stocken erneut für die Entwicklung von Mafia 4 in ihrem Studio in Brighton auf und setzen dabei wieder auf einen Multiplayer-Part. Ergänzend wird man wohl auch auf Live-Service-Elemente setzen.

