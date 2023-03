Mafia 4 hat Pre-Production Phase erreicht

Take Two sagte im vergangenen Jahr lediglich:

Um was es inhaltlich bei Mafia 4 geht, kann weiterhin nur spekuliert werden. Zuletzt wurde vermutet, dass Hangar 13 eine Prequel-Story schreibt, zu Zeiten, in denen das organisierte Verbrechen seine Wurzeln schlug. Offiziell ist davon bislang jedoch nicht.

„Hangar 13 sucht einen hochmotivierten Tools-Programmierer, der Spaß an einem kollaborativen und kreativen Arbeitsumfeld hat. Tools-Programmierer arbeiten direkt mit Content-Erstellern zusammen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, erstaunliche Erlebnisse zu schaffen und unsere Kultur des iterativen Designs zu unterstützen, um AAA-Spiele zu entwickeln. Erstellen und pflegen sie Tools für ein unangekündigtes Multi-Plattform-Spiel, das sich derzeit in der Pre-Production befindet und die Unreal Engine 5 verwendet.“

