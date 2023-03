Warum sich die PS4 auch 2023 noch lohnt

Seit Anfang des Jahres ist die PS5 endlich wieder besser verfügbar. Nach zwei Jahren der Enttäuschungen, Twitter-Bots und überteuerten Preisen kann sich jeder, der die Konsole möchte, auch endlich eine besorgen.

Die PS4, immerhin eine der meistverkauften Konsolen überhaupt, wird damit langsam aber sicher in den Ruhestand geschickt. 2025 will Sony die Produktion nach aktuellen Plänen einstellen, womit eine erfolgreiche Ära endet. Gerade der Erfolg der PS4 macht die Konsole aber auch 2023 noch immer für Käufer interessant. Wir wollen euch aufzeigen, welche Vorteile die PS4 bietet und für wen sich der Kauf auch heute noch lohnt.

Der Geldbeutel dankt es euch

Die PS5 bietet ohne Frage einige tolle Features. Die kurzen Ladezeiten sind ein Traum, der DualSense Controller ist wohl der aufregendste Controller auf dem Markt und Features wie Raytracing sowie Gaming in 4K mit 120 fps klingen so gut wie sie sich anfühlen. Das alles hat aber auch seinen Preis. Die Konsole ist noch lange nicht an dem Punkt, an dem sie mal im Angebot landen würde. Dafür ist die Verfügbarkeit noch nicht gut genug und die Nachfrage zu groß. Zu den Anschaffungskosten der Konsole kommt aber noch einiges dazu.

PS4 Klassiker sind oftmals deutlich günstiger

Neue Spiele kosten auf der PS5 gut und gerne bis zu 80 Euro in der Standard-Edition. Natürlich könnt ihr auch ältere PS4-Spiele spielen, aber dafür schafft ihr euch ja keine neue Konsole an. Um die vollen Fähigkeiten der PS5 auszunutzen, braucht ihr außerdem einiges an Hardware. 4K bei 120 fps gibt es nämlich nur mit dem passenden TV oder Monitor. 120 Hz und HDMI 2.1 sind hier die Voraussetzungen, die euch beim TV-Kauf teilweise richtig teuer zu stehen kommen. 3D-Audio ist klasse, funktioniert aber eigentlich nur mit einem guten Headset, das sind nochmal 80-90 Euro mindestens.

Ganz anders sieht es da bei der PS4 aus. Die Konsole ist in der Anschaffung inzwischen relativ günstig, auch weil es sie oft gebraucht gibt. Selbst die verbesserte Pro-Variante findet man so eigentlich immer für maximal 300 Euro. Rechnet man dann noch ein Jahres-Abo PS Plus Extra dazu, bekommt ihr für unter 400 Euro eine fantastische Konsole mit einer riesigen Auswahl an Spielen. Und dass ein gutes Spiel nicht unbedingt nur an der Grafik erkannt werden kann, beweisen Indie-Entwickler seit Jahren.

Die Auswahl ist fantastisch

Klar, alle PS4-Spiele können dank Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden. Aber wie gesagt, dafür kauft ihr euch ja keine Next-Gen-Konsole. Die echten Next-Gen-Exclusives sind bisher rar gesät, auch Blockbuster wie God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West oder Gran Turismo 7 gibt es auch für die ältere Plattform. Und die schiere Menge an Spielen, die ihr mit der PS4 spielen könnt, ist enorm. In knapp 10 Jahren haben sich zahlreiche fantastische Spiele angesammelt, die ihr im Angebot oder gebraucht teilweise extrem günstig bekommt.

Das erste Horizon, die komplette Uncharted-Reihe, The Last of Us und TLOU Part 2, God of War (2018) oder Ghost of Tsushima sind alles absolute Highlights, die auf der PS4 verfügbar und günstig sind. Die PS5-Upgrades, wenn es denn welche gibt, fügen da meistens nicht viel hinzu. Die Spiele laufen vielleicht besser, aber inhaltlich sind sie auch auf der PS4 absolut erstklassig.

Sonys größte Stärke sind und bleiben die eigenen Produktionen. Und bis die PS5 einen Katalog mit solchen Highlights beisammen hat, die nur auf der neuen Konsole spielbar sind, dürfte es noch Jahre dauern. Wenn ihr also nach einer günstigen Möglichkeit sucht, einen Haufen Spiele zu spielen und nicht unbedingt immer das neueste haben müsst, könnte eine PS4 nach wie vor die beste Lösung auf dem Markt sein.