The Last of Us: Das neue Multiplayerspiel könnte auch für PS4 erscheinen

The Last of Us ist aktuell dank der erfolgreichen HBO-Serie wieder in aller Munde. Die von Entwickler Naughty Dog kreierte, apokalyptische Welt begeistert mit tollen Charakteren und emotionalen Geschichten. Neben der zweiten Staffeln wird aktuell noch an einem zweiten projekt im Universum gearbeitet. Seit geraumer Zeit ist offiziell bekannt, dass es ein neues Spiel mit Multiplayer-Fokus geben wird. Details dazu sind rar gesät, es gibt jetzt allerdings einen Hinweis, dass der Titel auch für die PS4 erscheinen könnte.

The Last of Us Multiplayer auch für PS4?

Bisher war man davon ausgegangen, dass das Spiel mit großer Wahrscheinlichkeit exklusiv für die neuere PS5 erscheinen würde. Immerhin ist die Konsole jetzt über zwei Jahre auf dem Markt und löst die PS4 mit großen Schritten ab, gleichzeitig ist der Release des Last of Us Multiplayers erst in den kommenden Jahren geplant. Auch Das Remake des ersten The Last of Us war 2022 exklusiv für die PS5 veröffentlicht worden.

Ein Release auf der PS4 scheint also eigentlich eher unsinnig, gerade weil die veraltete Plattformen beim Game Design durchaus ein Klotz am Bein sein kann und Studios dadurch in ihren Möglichkeiten eingeschränkt werden. Eine Stellenanzeige von Naughty Dog scheint einen solchen Release jetzt aber doch wieder möglich erscheinen.

Gesucht wird neuerdings ein „Associate Multiplayer Quality Assurance Tester (m/w)“ mit „Arbeitserfahrung mit den PS4- und PS5-Systemen“. Da es sich explizit um den Multiplayer dreht, dürfte es sich um das Last of Us-Projekt handeln. Ein anderes Spiel in dieser Richtung ist zumindest nicht angekündigt. Die explizite Nennung der PS4 ist dabei interessant. Das bedeutet zwar nicht, dass das neue Projekt auch wirklich für die alte Konsole erscheint, eine Bestätigung der Next-Gen-Exklusivität ist es aber auch nicht.

Eine mögliche Erklärung dafür, weshalb Naughty Dog auch die PS4 bespielen wollen könnte, ist der große Erfolg der TV-Show, die die Serie auch über Gaming-Grenzen hinweg bekannt gemacht hat. Ein neues Spiel dürfte dadurch fraglos mehr Leute ansprechen und die PS4 findet sich eben noch immer in sehr vielen Haushalten, während die PS5 zwar an Popularität gewinnt, aber vor allem bei Vielspielern verbreitet ist. Ob ein Release auf PS4 tatsächlich realistisch ist, erfahren wir aber erst, wenn Naughty Dog mehr Informationen zum Spiel teilt.