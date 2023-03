WWE 2K23 im Test – Das sagen die Reviews

„WWE 2K23 ist der beste Einstieg, den dieses Franchise seit fast einem Jahrzehnt herausgebracht hat, und bietet mechanisch solide Action, ein paar befriedigende MyRise-Karrieremodus-Stories und eine Handvoll anderer gut ausgeführter, wenn auch begrenzter Ergänzungen wie WarGames. Das Gameplay und die Präsentation von WWE 2K23 könnten noch etwas mehr Feinschliff gebrauchen, und nicht alle Modi sind Pflichtspiele, aber zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt es sich so an, als ob der Star dieser Serie auf dem Vormarsch ist, auch wenn es noch nicht den Main-Event Status erreicht hat.“

