The Outlast Trials: Trailer zum Toxic Shock-Update

In dieser zeitlich begrenzten Challenge wird ein Experiment über die symbiotische Wirkung von chemisch induziertem Schmerz und Dauerschaden durchgeführt. Dazu füllt sich die Testumgebung sporadisch mit giftigem Gas, bei denen sich die Testpersonen verstecken müssen, um am Leben zu bleiben. Ferner müssen die betäubten Ratten für Gewebeanalysen gesammelt werden, um exklusive Toxic-Shock-Belohnungen zu erhalten.

