The Outlast Trials, neuer Spielerrekord & Toxic Shock Update angekündigt

In diesem zeitlich begrenztem Programm findet ein Experiment zur symbiotischen Wirkung von chemisch induziertem Schmerz und bleibenden Schäden statt. Die Testumgebung füllt sich sporadisch mit giftigem Gas und Testpersonen müssen sich verstecken, um am Leben zu bleiben. Zusätzlich müssen diese unter Drogen stehenden Ratten für Gewebeanalysen einsammeln, um exklusive Toxic Shock-Belohnungen zu erhalten.

Wie der Entwickler Red Barrels mitteilt, zählt The Outlast Trials mittlerweile über 2 Millionen Spieler, oder besser gesagt Testpersonen. Diese sind von unzähligen Todesopfern und außergewöhnlichem Blutvergießen geprägt, wobei über 38 Millionen Menschen starben und genug Blut vergossen wurde, um den Central Park von New York City mit einem zwei Meter tiefen Meer aus Blut zu fluten.

Seit einigen Wochen ist The Outlast Trials für PS5 und Xbox Series X|S verfügbar, was zu einem neuen Meilenstein bei den Spielerzahlen gesorgt hat. Um diese zu feiern, erscheint in Kürze das Toxic Shock Update.

