Final Fantasy VII Remake: Update zu Part 3 & der Zukunft

Für Kitase persönlich ist es wichtig, dass er die Trilogie abschließen kann und Cloud und alle Charaktere am Ende glücklich sein werden. Das Remake soll auf jeden Fall positiv abschließen, ohne irgendwelche unerledigten Dinge zu hinterlassen. Gleichzeitig glaubt er aber auch, dass die letzte Beteiligung von ihm an einem Final Fantasy VII-Spiel sein wird, insbesondere durch sein Alter.

Was den ungefähren Zeitplan betrifft, soll Final Fantasy VII Remake: Part III innerhalb von 3 Jahren erscheinen. Dies sei durchaus realistisch, da man im gleichen Zeitraum auch Part II fertigstellen konnte, obwohl man zwischendurch an dem DLC gearbeitet hat.

Laut Creative Director Tetsuya Nomura (via @ aitaikimochi ) sind die Arbeiten an Teil 3 bereits gestartet, die erneut zügiger vorankommen werden, da die Grundsysteme und alles vorhanden sind. Schon bald sollen die ersten Synchronaufnahmen starten, da auch die Story um Part 3 geschrieben ist. Hier möchte Nomura möglicherweise sogar etwas einbauen, was im Originalspiel nicht enthalten war. Dazu überlegt man derzeit gemeinsam, wie dies realisierbar ist und wie man die Fans glücklich machen kann.

