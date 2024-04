PlayStation Plus: Die Extra / Premium Highlights im April vorgestellt

Ab sofort ist das neue PlayStation Plus Extra / Premium Line-up für den April verfügbar. Ein Video stellt die Highlights daraus noch einmal vor.

Dazu gehören die beiden Day One-Titel Dave the Diver und Tales of Kenzera: Zau, die um Klassiker wie The Crew 2, Deliver Us Mars, Miasma Chronicles oder Stray Blade ergänzt werden. Diese werden um PSone Klassiker wie Alone in the Dark: The New Nightmare und Medievil ergänzt.

Alle Details zum neuen PlayStation Plus Line-up gibt es ausführlicher unter diesem Link und im Video oben.