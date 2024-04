Rise of the Ronin ist erfolgreicher als Nioh, sagt Koei Tecmo

Koei Tecmo hat einen aktuellen Quartalsbericht veröffentlicht und ist darin auch auf Rise of the Ronin eingegangen, das exklusiv für PS5 veröffentlicht wurde.

Wie sich dem Bericht entnehmen lässt, scheint Rise of the Ronin ein voller Erfolg für den Publisher zu sein, das selbst das Nioh-Franchise übertrifft. Zwar ist das Samurai-RPG aus Sicht der Kritiken kein zweites Ghost of Tsushima, die Resonanz der Spieler war aber durchweg etwas besser. Zuvor wurde vermutet, dass der Launch eher enttäuschend war, nachdem Koei Tecmo die Umsatzprognose für das laufende Jahr gesenkt hatte. Dies führte man direkt auf den Release von Rise of the Ronin zurück. Offizielle Verkaufszahlen nennt der Geschäftsbericht allerdings keine.

Koei Tecmo zum Rise of the Ronin Erfolg

In dem Finanzbericht liest sich das wie folgt:

„Rise of the Ronin, ein AAA-Spiel mit neuer IP in einem neuen Genre. Die Verkaufszahlen übertreffen die der „Nioh“-Serie, hohe Bewertung durch die Spieler, was ein bedeutender Schritt in Richtung mittel- bis langfristiges Wachstum darstellt.“

Die Arbeiten an Rise of the Ronin sind für Koei Tecmo noch nicht abgeschlossen, die mit weiteren und „herausfordernden Post-Launch“ Plänen beschäftigt sind. Game Director Fumihiko Yasuda deutete damit Inhalte an, die etwa dem Schwierigkeitsgrad der früheren Spiele entsprechen, obwohl mit ‚Zwielicht‘ bereits ein knackiger Schwierigkeitsgrad vorhanden ist.

Statements zu Rise of the Ronin aus dem Geschäftsbericht:

METASCORE ist „Allgemein positiv“ mit einer Bewertung von 76

Der USER SCORE ist mit einer Bewertung von 8,7 sehr hoch

Verkaufsstart, der über die „Nioh“-Reihe („Nioh“ und „Nioh2“) hinausgeht

Externe Bewertung: Action und Kampf, Story- und Spielerlebnis, Neuheit als offene Welt, Qualität der Grafiken

Das klingt zumindest deutlich besser als das letzte Stimmungsbild, womit die Spieler sicherlich nicht das letzte Mal etwas zu Rise of the Ronin gesehen haben werden.