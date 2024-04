Rise of the Ronin: Offenbar schwacher Start für den PS5 Exklusivtitel

Sich größtenteils auf Third-Party-Titel für PS5 in diesem Jahr zu verlassen, geht für Sony offenbar nicht ganz auf. Rise of the Ronin hat womöglich einen deutlich schwächeren Start hingelegt als zunächst erhofft.

Rise of the Ronin galt anfangs als so etwas wie ein neues Ghost of Tsushima, allerdings zeigten die ersten Reviews schnell, dass das Samurai-RPG kaum an den Sucker Punch-Titel heranreicht. Und obwohl noch keine genauen Verkaufszahlen zu Rise of the Ronin vorliegen, hat Koei Tecmo die Umsatzerwartung für dieses Geschäftsjahr bereits deutlich nach unten gesenkt. Das impliziert, dass sich Rise of the Ronin nicht so gut verkauft wie erwartet.

Publisher senkt Umsatzerwartung wegen Rise of the Ronin?

In einem Hinweis des Publishers von 15. April teilt dieser mit, dass man seine Umsatzprognose um 11 % und sein Betriebsergebnis um 28 % gesenkt hat. Das Umsatzziel wurde wohl um etwa 70 Millionen US-Dollar verfehlt, was mit unter auf Rise of the Ronin zurückgeführt wird. Spezifische Titel wurden vom Publisher allerdings keine genannt. Auch das eher nicht erfolgreiche Wild Hearts aus dem vergangenen Jahr könnte hier eine Rolle spielen.

Rise of the Ronin ist allerdings kein völliger Fehlschlag und könnte sich langfristig noch immer gut verkaufen. In den User-Reviews kommt das Spiel zumindest deutlich besser weg und soll sich durchaus lohnen. Einige sehen den Titel als unterbewertet an.

„Es ist wirklich schade, dass „Rise of the Ronin“ veröffentlicht wurde, als Dragon’s Dogma 2 erschienen ist. Es ist ein solides Spiel, viel besser, als die Rezensionen vermuten lassen, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass es durch die Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 am selben Tag einfach zunichte gemacht wurde. Allerdings glaube ich, dass es ein bisschen wie bei Rebirth auch nicht geholfen hat, es ausschließlich auf PS5 zu veröffentlichen.“

Für Rise of the Ronin ist auch noch lange nicht das Ende zu sehen, zu dem Entwickler Team Ninja einige Post-Launch-Inhalte in Vorbereitung hat, die besonders herausfordernd sein werden. Aktuell erschienen ist außerdem den Patch 1.04, der zahlreiche Balance-Anpassungen vornimmt.